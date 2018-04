Range Rover Evoque met BMW-motor naar Dakar

Door: BV

Dat de fonkelnieuwe Range Rover Evoque ook het terrein in kan, wisten we al. Maar de Dakar, dat is nog wat anders. Het Britse Excite Rally Raid Team duikt met de nieuwste Range Rover echter het zand van Zuid Amerika in. Uiteraard heeft deze Evoque onderhuids niet zo veel meer gemeen met de versie die bij Land Rover van de productieband loopt.

In het op maat gemaakte buizenframe hangt zelfs een BMW-motor. Een diesel zowaar. Die heeft 3 liter inhoud, zes cilinders (in lijn) en produceert 275pk en 650Nm. De eenheid wordt gecombineerd met een ZF-zesversnellingsbak. Die zal z'n werk hebben om de 1,9 ton zware rallymachine in de Dakar Rally over het continent te jagen.