Alfa melkt 300pk uit 1.8 benzine

Door: BV

De Fiat Group heeft plannen onthuld voor een nieuwe viercilinder benzinemotor. Die zal natuurlijk in de verschillende merken van het concern te vinden zijn, maar zoals de kaarten nu liggen krijgt Alfa Romeo de primeur. De productie van het blok zou begin 2013 moeten beginnen in de motorenfabriek te Pratola Serra.

De vierpitter wordt geheel uit aluminium vervaardigd en komt met een hele rits geavanceerde technologieën. De Italianen verklappen alvast dat directe benzine-injectie met een inspuitdruk tot 200 bar, variabele kleppentiming op de in- en uitlaatkleppen en een bijzonder efficiënte turbo van de nieuwste generatie daarbij horen. Het eindresultaat zal natuurlijk voldoen aan de Euro 6-norm, kan zowel dwars als in lengterichting gemonteerd worden en zal bestaan in verschillende vermogensversies tot maar liefst 300pk.