Ferrari Enzo-opvolger wordt hybride

Door: BV

Je zag de klepel natuurlijk al hangen: de sportwagenbouwers zoals Porsche en Ferrari experimenteerden in het verleden allebei al met brandstofbesparende technologie als KERS (dat kinetische energie recupereert en om tijdens een later tijdstip een prestatieboost te leveren) en hybride technologie. Het is dus slechts een kwestie van tijd voor we die ook op seriemodellen vinden. Ferrari heeft zopas bevestigd dat de opvolger van de Enzo, die in de loop van 2012 wordt verwacht, niet alleen een koets in koolstofvezel en een elektrische middenmotor krijgt, maar ook over hybridetechnologie zal beschikken. Vorig jaar doken daar al geruchten over op.

De autobouwer verklaart dat KERS ook in de kaarten te lezen staat, maar dat die technologie alleen onvoldoende is om de Enzo-opvolger efficiënter te maken dan het huidige model. Het topmodel krijgt bijgevolg een batterij en elektromotor aan boord. In welke opstelling dat exact zal gebeuren is nog niet duidelijk.