Land Rover Defender gaat door tot 2017

Door: BV

De pensioensleeftijd van de Defender lijkt almaar op te schuiven en blijft een onderwerp van discussie. Land Rover gaf zelf aan het iconische model in 2015 met pensioen te sturen. Op het Autosalon van Frankfurt stond in de vorm van de DC100 en DC100 Sport een voorbode van een model dat het bedrijf als opvolger bestempelde. Een proefballonnetje dat samen met enkele toekomstige studiemodellen over hooguit vier jaar moest resulteren in een productiemodel. Land Rover geeft zichzelf nu twee jaar extra de tijd. Dat melden de Britse media.

De reden voor het uitstel is de nieuwe 2,2l dieselmotor die onlangs werd voorgesteld in het model. Die motor wordt ook gebruikt in de Jaguar XF, de Evoque en de Freelander en kan voldoen aan de Euro 6 emissienormen. Daarnaast onderzoekt Land Rover een achterpoortje in de emissiewetgeving, waardoor de compromisloze 4x4 potentieel nog veel langer in productie zou kunnen blijven. En een opvolger komt er enkel als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn.