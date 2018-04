Peugeot 508 als hybride

Door: BV

We hebben net kennis gemaakt met de Peugeot 3008 Hybrid4, dezelfde aandrijflijn is al voorgesteld in de 508 RXH die nog niet te koop is en de volgende (logische) stap is dat ook de reguliere 508 als dieselhybride in de catalogus verschijnt.

Ook de 508 HYbrid4 is uitgerust met de 163pk sterke 2.0 liter HDi-diesel gekoppeld aan een 37pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. De verbrandingsmotor neemt de voortrein voor rekening en dat maakt deze dieselhybrides vierwielaandrijvers. Het gezamenlijke vermogen bedraagt na een simpele optelsom exact 200pk waardoor ze garant staan voor meer dan keurige prestaties.

De 3008 Hybrid4 heeft op papier een uitstoot van amper 99gr/km, maar deze 508 doet nog net iets beter. De auto realiseert volgens de officiële Europese gemengde cyclus een uitstoot van slechts 95gr/C02/km. De leveringen komen ten vroegste in mei of juni van volgend jaar op gang. Meer details zijn er in de loop van volgende week.