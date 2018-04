Nissan sleutelt aan Juke

Door: BV

Nissan is tevreden met de verkoopsaantallen van de eigenzinnige Juke. Het eerste jaar verkocht het bedrijf er meer dan 100.000 stuks van en dat overstijgt de interne verkoopsverwachting. Om het succes te bestendigen worden aan de Juke alvast enkele details aangepast. 60% van alle wereldwijd geproduceerde Juke wordt overigens in Europa aan de man gebracht. De fabriek in het Engelse Sunderland die tot op heden alleen de voorwielaangedreven versies bouwt, zal nu ook instaan voor de productie van de vierwielaangedreven versies. Nissan wil op die manier de wachttijd voor de versie terugdringen.

Om verbruik en uitstoot te reduceren heeft het bedrijf nu de eindoverbrenging voor de atmosferische benzine en de diesels aangepast. De uitstoot voor de manuele versie van de 117pk sterke 1.6-benzine zakt van 147 naar 139g/km, terwijl de 1.5 dCi-diesel van 110pk met manuele versnellingsbak nog slechts 129g/km in plaats van 134g/km uitstoot. Je zou daardoor wel kunnen verwachten de versies in kwestie iets lomer aan de gas hangen.