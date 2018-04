Super-SUV: Mercedes ML 63 AMG

Door: BV

Een nieuwe super-SUV is opgestaan. Mercedes presenteert de nieuwe ML 63 AMG. Op de LA Auto Show beleeft hij zijn werelddebuut met een intocht in Europa in de eerste helft van 2012.

Mercedes-Benz laat er geen gras over groeien. Het merk genereert aan de lopende band autonieuws en ook nieuwe AMG's volgen elkaar in razend tempo op. De ML 63 AMG is de laatste toevoeging aan het palet van super-Mercedessen.

Onder het aangedikte koetswerk vinden we de inmiddels bekende 5.5 liter V8 met twee turbo's. Die doet ook al dienst in de CL 63 AMG en CLS 63 AMG. In de ML 63 AMG legt deze iets minder paardenkrachten op de plank dan we gewend zijn: geen 544 maar 525pk. Niettemin zet de ML 63 AMG nog altijd indrukwekkende prestaties neer. Zo neemt de sprint naar 100km/u slechts 4,8 tellen in beslag met moet een begrenzer het geweld indijken bij 250km/u.

Indien het optionele Performance Package is besteld kan de ML 63 AMG zelfs 280km/u bereiken en verloopt ook de acceleratie naar honderd sneller (0,1 seconde). Met dit pakket stijgt het vermogen dan ook met 32pk naar 557pk en het koppel met 60Nm wat een totaal maakt van liefst 760Nm. Om erachter te komen of je met deze sterkste variant te maken hebt moet je naar het stuurwiel en de remklauwen kijken. Beide zijn speciaal uitgevoerd met in het laatste geval een likje rode verf. Alleen zichtbaar bij een geopende motorkap is de speciale koolstofvezel motorafdekking.

De Mercedes-Benz ML 63 AMG wordt standaard uitgerust met de AMG Speedshift Plus versnellingsbak met zeven verzetten. Er zijn drie schakelprogramma's mogelijk: Comfort, Sport en Manual. Tegelijkertijd zal de demperkarakteristiek van de AirMatic-luchtvering veranderen met als extra feature het nieuwe Active Curve System dat onder alle omstandigheden de koets zo vlak mogelijk houdt.