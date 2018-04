Mitsubishi Px-MiEV II live op het Salon van Tokio

Door: BV

In 2009 pakte Mitsubishi al eens uit met een studiemodel voor een hybride SUV. Dat concept is voor deze editie van het Autosalon van Tokyo nog verder verfijnd. Daarom heet het voortaan Px-MiEV II, maar die naam is vaan geen belang. Waar het om draait is dat een tweeliter benzinemotor onder de motorkap het gezelschap krijgt van een 60kW sterke elektromotor. Met een volle tank benzine raakt de op de Outlander gebaseerde SUV 800km ver. De eerste 50km wordt daarvan uitsluitend afgelegd op de batterij. Die kan opgeladen worden door de benzinemotor (wanneer die tegelijk de aandrijving van de auto verzorgd) of aan het stopcontact. Dat laatste is natuurlijk het meest ideale scenario.

Door ook nog eens gebruik te maken van het volledige aanbod hybridesystemen (als start/stop en recuperatie van remenergie) hoeven de eerste 100km over de gemengde cyclus niet meer dan 1,8l brandstof te kosten. Aan boord is nog steeds plaats voor vijf inzittenden en bagage en omdat benzine- en elektromotor samenwerken als het gaspedaal de vloer in wordt getrapt, zijn de prestaties vergelijkbaar met die van eenzelfde auto met een drieliter zescilinder benzinemotor. Exacte cijfers kleeft Mitsubishi daar echter niet op.