Nissan Pivo 3 live op het Salon van Tokio

Door: BV

Nissan heeft de Pivo met de neus richting serieproductie gedraaid. Tenminste, daar lijkt het wel op. Na de zeer futuristische Pivo 1 en de Pivo 2 die een tikkeltje minder exotisch is, staat op het Salon van Tokio immers deze Pivo 3 te blinken. Die is beroofd van z'n 360° draaibare cabine, maar behoudt een extreme wendbaarheid is ook op vlak van vormgeving geëvolueerd naar iets wat je bij de Nissan-dealer zou kunnen tegenkomen.

De Pivo 3 is nog steeds amper 2,80m lang. De aandrijving geschiedt elektrisch via in de wielen ingewerkte motoren. Zowel de voor- als de achterwielen draaien, waardoor het autootje op amper 4 meter een rondje draait. Handig als je moet parkeren. Iets wat de Pivo 3 overigens ook zelf kan doen. Als de infrastructuur er klaar voor is tenminste. Hij kan je ook weer komen oppikken, als je op de smartphone aangeeft dat je wil vertrekken bijvoorbeeld. En als de batterijen leeg zijn kan de Pivo 3 ook zelf een laadpunt opzoeken.