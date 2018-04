Nieuw vel voor Ssang Yong Actyon Sports

Door: BV

De vormgeving van de Ssang Yong Actyon Sports moet zoiets zijn als tofu van sesam. Er zijn wel mensen die ervoor te vinden zijn, maar je vindt ze doorgaans op een ander halfrond. Ssang Yong heeft in z'n vormgeving altijd al een niet zeer westerse koers gevaren, maar sinds de nieuwe Korando komt daar verandering in. Daarom ook dat de pickup Actyon Sports z'n oude vel afwerpt voor een nieuwe set schubben. Die valt merkbaar makkelijker op het netvlies en dat is in de eerste plaats aan de hertekende snuit te danken. Daaraan werd de meeste aandacht besteed.

Onderhuids zijn er ook aanpassingen, maar de zesversnellingsbakken (handbediend of automaat) en de spiraalveren voor alle wielen waren niet meteen aan een update toe. De tweeliter common-rail dieselmotor ziet z'n vermogen wel stijgen. Dat gaat van 140 naar 155pk, wat de topsnelheid van het werkpaard op 170km/u brengt. In normale omstandigheden zijn de achterwielen aangedreven, maar vierwielaandrijving is inschakelbaar met een knop op het dashboard.

De Actyon Sports verleidt ook met z'n uitrusting. Lederen zetels, een elektrisch verstelbare bestuurderszetel, verwarmde voorzetels, airco en een snelheidsregelaar zijn allemaal standaard. De veiligheidsuitrusting omvat steeds dubbele frontale airbags, Isofix bevestigingspunten voor kinderzitjes en stabiliteitscontrole. Het vernieuwde model wordt op de Belgische markt losgelaten op het Autosalon van Brussel.