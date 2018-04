VW Cross Coupé bij de dealer in 2014

Door: BV

De VW-groep wil de grootste autobouwer ter wereld worden. Da's geen geheim. Het betekent haast onvermijdelijk dat de verschillende merken van de groep hun tentakels moeten uitsteken naar de meest uiteenlopende niches. Het is dan ook niet zo verrassend dat de VW Cross Coupe, die eind vorige maand op het Autosalon van Tokyo debuteerde, wordt klaargestoomd voor serieproductie. Aan de techniek hebben de ingenieurs bij VW niet zo veel werk. Voor het onderstel zal het nieuwe onderstel gebruikt worden waarop in de toekomst (met minimale verschillen) alles van een Skoda Octavia tot een Audi TT of VW Passat gebouwd kan worden.

De brede grille in het smoelwerk en de schuin aflopende kont vielen voldoende goed in de smaak om groen licht te krijgen voor serieproductie. De definitieve versie (met minimale verschillen) van de Range Rover Evoque-concurrent staat in 2014 bij de dealer. Er wordt nu zelfs al gespeculeerd over extra afgeleide versies. Dat gaat dan net als bij de eerder genoemde Range Rover over een nog een tikkeltje sportievere driedeursversie.