Citroën DS1, DS6 op tekentafel

Door: BV

Citroën is de jongste tijd niet echt tevreden van z'n financiële resultaten, maar het merk slaagt er desondanks wel in een heus productoffensief op poten te zetten. Vooral de DS-reeks valt daarbij in de smaak. Op nauwelijks twee jaar kregen we de succesvolle DS3, de DS4 en de zopas op de Belgische markt gelanceerde DS5 te verwerken. En Citroën weet nog van geen ophouden. Er wordt hardop nagedacht over een DS6. Die zou gebruik kunnen maken van het onderstel van de C5. Dat wordt immers niet gebruikt voor de DS5 - die staat op de bodemplaat van de Picasso.

De gammatopper staat echter niet bovenaan de verlanglijst. Dat is de DS1 - een auto die het probleemloos moet kunnen opnemen tegen trendy kleintjes als de Fiat 500. Als de geruchten kloppen staat daarvan op het Autosalon van Genève, dat in maart van volgend jaar gehouden wordt, al een concept car. Net als voorheen zal die weinig verschillen (als de reacties positief zijn) van de productieversie. Die zou dan in 2013 het aanbod van het merk vervoegen.