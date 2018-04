Opel Insignia CrossFour vindt plastic stoer

Door: BV

De Opel Insignia trekt rubberlaarzen aan. Dat moet het model niet zo zeer meer terreinwaardig maken, maar vooral een avontuurlijker uiterlijk geven. Dat werkt - Audi deed het met de A4 Allroad, VW heeft vorige maand op het Autosalon van Tokio de Passat Alltrack voorgesteld, Subaru heeft de Legacy Outback en Volvo doet het met de XC70. Bij Opel heeft de nieuwe telg Insignia CrossFour.

Het verschil met een conventionele Insignia Sports Tourer (break dus) zit in het deskundige gebruik van stootvaste plastics. Je vindt ze terug op de onderzijde van de bumperschilden, de zijskirts en de wielbogen. Dat biedt wat meer bescherming tegen opspattende steentjes. Om te verhinderen dat het geheel er goedkoop uit gaat zien, is er ook grondig in de bak aluminiumkleurige beschermlijsten gegraaid. Je zitten onderaan de voor- en achterbumper. De bovenvrijheid wordt regelbaar.

Vierwielaandrijving is beschikbaar op de Insignia. De beschikbaarheid op de CrossFour staat buiten verdenking, maar of het ook standaard is, werd nog niet bevestigd. Het motorenpalet is eerder bescheiden en bestaat in eerste instantie uitsluitend uit diesels. Het slagvolume bedraagt steeds 2 liter het vermogen is naar keuze en budget 160, dan wel 195pk.