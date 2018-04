Hyundai HND-7 Hexaspace heeft naam niet gestolen

Door: BV

De Indische automarkt barst uit z'n voegen. Daarom wordt het Autosalon van New Delhi ook steeds belangrijker en dat is het aantal constructeurs dat er met primeurs uitpakt aan te zien. Hyundai doet vrolijk mee en presenteert er de HND-7 Hexaspace.

Vertaald naar het Nederlands komt dat neer op zeshoekig, en dat is natuurlijk geen toeval. De ruitvorm komt zowat overal terug; in de lichtunits, de uitlaatpijpen, de stoelen, het dashboard en zelfs het stuurwiel.

De monovolume heeft een lengte van 4,30 meter, is 1,82 meter breed en kent een hoogte van 1,65 meter. De wielbasis is 2,75 meter. Qua buitenmaten komt de Koreaan overeen met bijvoorbeeld de Renault Scénic. Door een niets eens zo vindingrijke, maar wel bijzonder ruimtebesparende stoelopstelling is er plaats voor maar liefst acht personen. De toegang naar de eerste twee zitrijen is optimaal via twee gigantische portieren die volautomatisch naar achter schuiven. Het interieur is uitstekend op verschillende reisdoeleinden aan te passen. De middelste zitrij kan weggeklapt worden voor meer bewegingsvrijheid op de overige zetels, of je klapt juist de buitenste weg om maximale beenruimte te creëren. Héél Opel Zafira.

De MPV is bovenop het onderstel van de ix20 gekwakt. Een 1.2l viercilinder turbomotor op benzine zorgt voor het vermogen. Een automaat versluisd alles naar de voorwielen.