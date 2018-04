Door: BV

Volgende week staat de Lexus LF-Lc op het Autosalon van Detroit te blinken. Dat moet het luxemerk van Toyota wel wat meer uitleg geven over de hybride aandrijflijn of concrete plannen met dit studiemodel. Tot op heden lost het bedrijf echter niets. Maar beelden, die krijgen we wel. In de fotospecial is de sportwagen nu al in volle glorie te bewonderen.