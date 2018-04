2x lekkers van Chevrolet

Door: BV

Code 130R en Tru 140S. Dat zijn niet alleen manieren om je tong mee in de knoop te draaien, zijn ook de namen van twee studiemodellen voor de Chevrolet Coupé van de toekomst. Sportieve auto's voor de nieuwe generatie. Die moet zelf ook de armen uit de mouwen steken, want Chevrolet wil dat ze meedenken aan de ontwikkeling. Het bedrijf deed dat al eerder, toen het drie ontwerpen voor een compacte stadswagen voorstelde. Dat werd uiteindelijk de Spark. Het lijkt erop dat Chevrolet ze in dit geval allebei wil bouwen, als de consument wil meedenken over de definitieve lijnen en uitrusting, maar vooral ook het interieur. Die laatste bestaat vooralsnog enkel uit computerpixels.

Dat Chevrolet de jonge consument betrekt bij de ontwikkeling van deze Code 130R en Tru 140S is een hele slimme stap. In Amerika wonen zo'n 80 miljoen consumenten jonger dan 30 jaar. Een gigantische doelgroep. Wat volgens Chevrolet vooral opvalt is dat deze doelgroep zoekt naar een spannend design, dat tegelijk ook handig is. Bovendien staan connectiviteit in de vorm van WiFi en smartphone-integratie, maar ook gadgets als een head-up display hoog op het verlanglijstje. Minstens zo belangrijk is uiteraard de aanschafprijs. Die zou volgens Chevrolet lager dan € 20.000 moeten zijn.

Beide studies bevatten een sportieve inborst, maar verschillen conceptueel toch behoorlijk van elkaar. De Code 130R is een vierpersoons coupé met een strakke vormgeving. Hij doet wat denken aan de Camaro. De Code 130R is in rode metaalkleur uitgevoerd en heeft matte, goudkleurige wielen. De vormgeving is gericht op het leveren van prestaties. Daarbij heeft Chevrolet een blik in het verleden geworpen. De wielkasten, de strakke zijkant en het agressieve front van de Code 130R doen volgens de makers denken aan vroegere ‘performance cars´ van Chevrolet. Bovendien beschikt de 130R over achterwielaandrijving.

Vreemd genoeg is de exotischer ogende Tru 140S een voorwielaangedreven concept dat gebruik maakt van het onderstel van de Chevrolet Cruze en Volt. Ook hier plaats voor vier personen. Hier is echter gezocht naar een snelle, maar klassevolle uitstraling.

Na Detroit zullen de twee studies hun opwachting maken op meerdere autoshows, belangrijke lifestyle-evenementen, en ingezet worden op evenementen waar de doelgroep vertoeft. De campus van een universiteit bijvoorbeeld.