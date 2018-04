niet goed, geld terug bij SsangYong

Door: TB

Het zag er dit jaar even niet goed uit voor het Koreaanse merk met een voorgeschiedenis van ... apart vormgegeven terreinwagens en -softroaders, maar dankzij Indische steun zien ze het in het oosten weer helemaal zitten. Begin 2011 kwam de knap gelijnde Korando het gamma vervoegen, tijdens het huidige salon van Brussel toont de Actyon Sports, de pickup van de bende zeg maar, zijn nieuwe, eveneens verfraaide lijn en vernieuwde zelfontbrander.

De doorstart lijkt dus best te lukken, al laten ze het oordeel daarover tijdelijk over aan de klant. Als die binnen de 30 dagen na de aankoop zijn nieuwe Ssangyong toch maar niets vindt, kan hij of zij de wagen terugbrengen naar de dealer met een volledige terugbetaling van de aankoopsom tot gevolg. Mits de auto onbeschadigd is en minder dan 2.000 op de km heeft staan, dat wel. Wie volgt?