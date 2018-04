Volkswagen-Porsche overname kost nog € 3,9 miljard

Door: BV

Het is een scenario waarvan de schrijvers van televisiesoaps spontaan de tranen van in de ogen krijgen - de overname van Porsche door VW. Of eerder andersom. In 2009 probeerde Porsche immers Volkswagen over te nemen met een vijandig overnamebod. Het bedrijf gooide er een hoop opgespaarde cash tegenaan, maar moest zich uiteindelijk ook nog eens voor € 10 miljard in de schulden steken. En de hele operatie faalde, waardoor Porsche achter bleef met een schuldenberg die te hoog was om te kunnen dragen. Het failliet dreigde.

En dan kwam Volkswagen maar ter hulp, door op zijn beurt aandelen van Porsche over te nemen. Met het oog op een complete overname. Tot op heden heeft het Duitse concern slechts 49,9% van de aandelen in handen en hoewel het daarmee in de praktijk wel een controlerend belang bezit, kan het zich geen eigenaar van het bedrijf noemen. Nu maakt VW zich op om de overige 50,1% aandelen te verwerven. Een operatie die € 3,9 miljard zal kosten en het bedrijf voor 2014 wil afgerond hebben. De reden voor de haast? Belastingvoordeel. Wat winst afromen met een grote investering betekent voor VW algauw een reductie van de financiële last van € 1 miljard.