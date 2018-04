De één zijn dood... Toyota naar Le Mans

Door: BV

Peugeot geeft er de brui aan in de LMP1-raceklasse, die we beter kennen als de Le Mans-klasse. Maar dat betekent niet dat Audi het er nu helemaal voor het zeggen krijgt. Toyota wil het de Duitsers lastig maken. De motorsportdivisie van het merk, gevestigd in Keulen, heeft twee TS030 HYBRID racewagens klaar. Met niet alleen een koolstofvezel chassis en een 3,4l V8 maar - inderdaad - ook een hybride aandrijfeenheid. In theorie kan de TS030 daardoor geheel elektrisch voortbewegen, maar in de praktijk is het recupereren van remenergie en die weer vrijgeven onder acceleratie de meest relevante eigenschap. Eerder deze maand is het model voor eerst getest op het circuit van Paul Ricard in het zuiden van Frankrijk.

De eerste competitiedoop voor het model is voorzien op Belgische bodem. Op 5 mei neemt het deel aan de Zes Uren van Spa-Francorchamps - de tweede ronde van het FIA World Endurance Championship. Andere geplande uitjes zijn de 24 Uren van Le Mans (16 en 17 juni), Zes Uren van Silverstone (25 august) en de 6 Uren van Fuji (14 oktober).