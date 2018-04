Renault werkt aan nieuwe Alpine

Door: BV

Wie stevig diep in de boeken voor automobielgeschiedenis zit, weet dat de Alpine A110 dit jaar z'n vijftigste verjaardag viert. Van het model werden tussen 1962 en 1977 zo'n 7.500 exemplaren gebouwd. De A110 reed zich vooral begin jaren zeventig in de kijker, toen het rallyprogramma successen begon af te werpen. De auto schreef in 1971 de Rally van Monte Carlo op z'n naam met de Zweed Ove Andersson achter het stuur en werd in 1973 de winnaar van het eerste WK Rally.

Het merk kwam begin jaren zeventig in handen van Renault, dat tot dan al reeds de motoren leverde. In het Franse Dieppe bleven de opvolgers in productie tot 1994. Daarna werd er geen Alpine meer gebouwd, maar de fabriek is nog steeds in gebruik. Het is daar dat de producten van Renault Sport gebouwd worden.

Over een revival van Alpine wordt al gespeculeerd sinds het sportwagenmerk op pensioen werd gestuurd. Concrete plannen zijn er nog steeds niet, maar op het Autosalon van Parijs, in september van dit jaar plant Renault wat speciaals. Design-chef Laurens van den Acker heeft zich immers laten ontvallen dat hij de verjaardag van het model niet ongemerkt wil laten voorbijgaan. Reken dus maar op een concept car. En laat de speculaties over een herrijzenis van het merk meteen maar beginnen.