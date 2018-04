Opel kost GM bakken geld

Door: BV

In 2009 moest General Motors nog het faillissement aanvragen om orde op zaken te stellen in z'n boekhouding en kans te maken om de uitdagingen van de 21ste eeuw met een gezonde basis aan te gaan. Dat was meteen het einde voor Saturn, Hummer en Pontiac. Saab kreeg hooguit uitstel van executie. Een tijd lang werd zelfs hardop gedacht over de verkoop van Opel, maar de Amerikaanse directie was ervan overtuigd dat de Duitse dochteronderneming wel tot winstgevendheid gesaneerd kon worden. Het kostte onder meer de kop van de Antwerpse productievestiging. Inmiddels heeft de boekhouding van het bedrijf de cijfers van de eerste negen maanden van 2011 verrekend en daaruit blijkt dat de balans bij Opel nog lang niet met zwarte inkt wordt afgesloten. GM verloor er van januari tot september van vorig jaar $ 580 miljoen aan. Op de balans staat ook nog een herstructureringskost van $ 900 miljoen, voornamelijk voor het schrappen van 5.800 banen en het opdoeken van de Belgische fabriek.

Sinds General Motors in 2009 besloot Opel niet te verkopen, kostte het merk het bedrijf $ 2,34 miljard. Tussen 1999 en vandaag pompte The General zelfs $ 13 miljard in het bedrijf. In december waren de verkopen van het merk in Europa met 18% afgenomen volgens de ACEA (de Europese vereniging van autoconstructeurs). Het marktaandeel van het bedrijf was toen weggezakt tot 7,3%. In 1993 was dat nog 12,6%.

GM plant nu nieuwe maatregelen om de financiële slagaderbreuk te dichten. Een verkoop van het bedrijf is nog steeds niet aan de orde. Daarvoor is het aandeel van Opel in de ontwikkeling van de compacte modellen van de verschillende GM-merken te groot. En Saab bewijst dat GM moeite heeft met het afstaan van intellectuele eigendom of licenties. Nieuwe markten aanboren, moet wel lukken. En China prijkt dan bovenaan de verlanglijst. De fabrieken op korte termijn weer rendabel maken moet kunnen door de productie van verschillende Chevrolet-modellen van Korea naar Europa te verhuizen. En er komt een productoffensief. Tot eind 2014 injecteert het hoofdbedrijf nog eens $ 11 miljard in Opel.