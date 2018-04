Trackster: Kia Soul à la Evoque

Door: BV

Het heet Track'ster, we hebben er alleen een schets van, en het is voor het eerst te zien op het Autosalon van Chicago, over exact een week.

Het gaat om een concept car van Kia, die is gebaseerd op de hoekige Soul, maar die in elk geval is ontdaan van twee extra portieren en gedresseerd wordt in een dynamisch sausje. Op z'n Range Rover Evoque's.

Meer details zijn er nog niet. Speculaties des te meer. Zo zou de nieuwe 1.6l turbomotor die ook in de Hyundai Veloster zal aantreden, met 207pk meer dan voldoende pittig moeten zijn om ervoor te zorgen dat de prestaties in overeenstemming zijn met het uiterlijk.