NedCar in Born gaat dicht

Door: BV

Het is niet zo dat de arbeiders van NedCar in het Nederlandse Born de bui niet zagen hangen. In 2011 produceerde de fabriek zo'n 50.000 wagens. Dat is een kwart van de totale capaciteit van de instelling en minder dan 5% van Mitsubishi's totale jaarlijkse productie van 1,1 miljoen wagens. Dus de fabriek gaat dicht. In 2013 is dat een voldongen feit. Er wordt wellicht wel nog gezocht naar een overnemer.

De enige Europese fabriek van het merk werd in 1991 opgericht als een joint venture tussen de Nederlandse overheid, Mitsubishi en Volvo. De Carisma, S40/V40, Space Star, Colt, Smart Forfour en de Outlander werden er geproduceerd.