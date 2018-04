Opel Astra OPC wordt 280pk sterk

Door: BV

Opel heeft meer specificaties en beelden vrijgegeven van de Astra OPC (Opel Performance Center). In de UK heet diezelfde auto overigens Vauxhall Astra VXR. Beide modellen zijn natuurlijk identiek en de pk-zwangere middenklasse van het Duitse merk doet in elk geval wat er van hem verwacht wordt; de snelste Astra uit de geschiedenis zijn. Z'n topsnelheid bedraagt 250km/u en daar is een begrenzer voor nodig.

Onder het agressief uitgedoste plaatwerk zit een tweeliter direct ingespoten benzinemotor. Die krijgt hulp van een turbo en wekt daarom zo maar eventjes 280pk en 400Nm trekkracht op. Dat is weer meer dan de vorige Astra OPC. En om alles in goede banen te leiden is het onderstel aangepast. Niet alleen met specifieke dempers en veren (en een instelbare hardheid), maar aan de voorzijde ook met Hiperstrut-veerpoten. Die zorgen ervoor dat de besturing grotendeels gevrijwaard blijft van koppelreacties.

Aan de binnenzijde lijken de nieuwe OPC-kuipzetels het voornaamste wapenfeit. Ze zijn op 18 manieren instelbaar en hebben een kuip uit composietmateriaal waardoor ze zo'n 45% lichter zijn dan een vergelijkbare conventionele zetel. De Astra OPC debuteert op het Salon van Genève, waar ook de Opel Mokka voor het eerst te zien zal zijn.