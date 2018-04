Toyota GT 86 kost € 31.690

Door: BV

Toyota heeft de Belgische prijzen van z'n nieuwe achterwielaangedreven sportwagen bekendgemaakt. De door een 2-liter boxermotor met 200pk aangedreven GT 86 wordt leverbaar in één enkel uitrustingsniveau dat de naam Comfort draagt. Exacte uitrustingsdetails zijn daarvan nog niet beschikbaar.

Maakt een handbediende zesbak deel uit van de aandrijflijn, dan kost het model minimaal € 31.690. Een automaat met even veel versnellingen is ook leverbaar, voor € 33.190. Er is keuze uit zeven kleuren en meer opties dan lederen zetels of metaallak zijn momenteel niet opgelijst... Toyota verwacht de GT 86 in de maand september bij de dealers.