XIV-2 is crossover van SsangYong

Door: BV

XIV-2 is geen ergere variant van de vogelgriep. Het is gewoon de opvolger van de XIV-1. En dat is een studiemodel van SsangYong voor een compacte crossover. De ‘2' borduurt voort op dat model, maar leunt in de uitwerking van de voor- en achterzijde wellicht al meer aan bij de definitieve productieversie. Dat wordt wel stevig gecamoufleerd door het dak. Bij de XIV-2 wordt dat grotendeels overspannen door een stoffen overkapping maar met vaste dakbogen. Zoals bij de Fiat 500C.

De definitieve versie van de XIV-2 wordt in sneltempo klaargestoomd voor de markt. Het Koreaanse merk wil tegen 2016 elk jaar driehonderdduizend auto's bouwen. De compacte crossover is één van in het totaal vier nieuwe modellen die de doelstelling haalbaar moet maken.