GTA Spano naar Genève

Door: BV

Drie jaar, zo lang is de voorstelling van de GTA Spano al geleden. Zoals de naam suggereert - Spanje's eigen supersportwagen. Een monocoque onderstel met Kevlar, titanium en carbon waarover een koets gedrapeerd was in koolstofvezel. Dat allemaal om ondanks de werkelijk gigantische 8,3l V10 (geleend van de Dodge Viper) toch af te tikken op een atletisch leeggewicht van 1.350kg

De productieversie wordt verscheept naar Genève en omvat wellicht nog steeds dezelfde ingrediënten. Met een vermogen iets ten noorden van 800pk en net geen 1.000Nm trekkracht en een sequentiële zevenbak hoort de Spano zichzelf naar 100km/u te lanceren in 2,9 tellen en pas op te geven als de teller voorbij 350km/u aanduidt.