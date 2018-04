Toyota teased kleine hybride van overmorgen

Door: BV

Toyota heeft voor Genève behoorlijk wat in petto. Maar deze FT-Bh Concept zou het gros van de aandacht naar zich toe moeten trekken. De eerste teasers zijn inmiddels vrijgegeven, samen met wat cryptische informatie.

Met het model willen de Japanners opnieuw het voortouw nemen in het segment van de hybridewagens. Het is een full hybride, wat wil zeggen dat het model ook alleen met elektriciteit z'n plan kan trekken en niet noodzakelijk de verbrandingsmotor moet opstarten. Of dat laatste een conventionele krachtbron wordt, is overigens twijfelachtig. Toyota zegt immers dat de FT-Bh minder weegt dan een Aygo en ruimer is dan een Yaris. Een groot stalen motorblok lijkt daar niet mee te rijmen.

De uitstoot zou met de helft lager zijn dan die van een conventionele wagen uit het A-segment. En er is nog meer: het uiterlijk hoort smakelijk te zijn en de productiekost laag. Maar da's dus niet voor morgen.