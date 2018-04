Pininfarina Cambiano Concept kijkt vooruit

Door: BV

Bij Pininfarina denk je uiteraard aan fraaie Italiaanse vormen. Logisch want het Italiaanse stijlhuis heeft daar immers haar sporen mee verdiend. Je ziet ze zeker ook terug in de Cambiano die ze op het Autosalon van Genève voor het eerst aan de wereld zullen tonen. De conceptcar komt van de hand van Pininfarina's nieuwe chief creative officer Fabio Fillippini die in april van vorig jaar van Renault naar Pininfarina overstapte. Hij laat weten dat ze voor de Cambiano inspiratie hebben ontleend aan de Lancia Florida II uit 1957. Pure, minimalistische vormen met een krachtige impact zijn volgens Fillippini het handelsmerk van Pininfarina en dat komt in de Cambiano absoluut naar voren. Uniek zijn de minimale lichtunits die dankzij LED-techniek ook daadwerkelijk geheel functioneel zijn. De grote deur aan de linkerzijde en de twee kleinere portieren aan de rechterzijde doen denken aan de Hyundai Veloster.

Pininfarina toont met de Cambiano echter ook haar technische kunnen. De auto wordt aangedreven door elektromotoren, op elk wiel één, waarbij een gecombineerd vermogen van ruim 800pk mogelijk is. De motoren zelf ontwikkelen per stuk 60kW en stellen de Cambiano in staat in slechts 4,2 seconden naar 100km/u te accelereren. De topsnelheid van 250km/u is al even indrukwekkend voor een elektrische auto. Om de actieradius van 800km te realiseren beschikt de Cambiano over een kleine dieselturbine. Die wordt opgestart als de batterijen na zo'n 205km geheel elektrisch rijden uitgeput zijn.

Naast moderne aandrijftechniek is er door Pininfarina veel aandacht besteed aan de gebruikte materialen. Zo is het hout in de auto gemaakt van oude navigatiepalen die de boten rondom Venetië in goede banen moeten leiden. De koets is opgetrokken in een mix van carbon en aluminium om het gewicht zo laag mogelijk te houden. Productieplannen voor de Cambiano zijn er (uiteraard) niet.