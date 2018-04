Disco Volante eert Alfa Romeo C52

Door: TB

Er worden wel vaker vliegende schotels over het meer van Genève gespot, maar deze Disco Volante is een concept die gewoon op de salonvloer van Genève zal staan. Nou ja, wat heet gewoon in dit geval. Touring Superleggera is voor de schoonheid verantwoordelijk, een Italiaanse carrosseriebouwer waarvan de geschiedenis teruggaat naar 1928 toen ze hun eerste aangepaste koetswerken boetseerden. Met de reïncarnatie brengt het bedrijf naar eigen zeggen een hommage aan de op de racerij geörienteerde, in 1952 voorgestelde Alfa Romeo C 52. Die kreeg vanwege zijn uiterlijk de bijnaam Disco Volante, wat letterlijk vliegende schotel betekent.

De stijlvolle lijnen van de Disco Volante anno 2012 zijn - dixit de Italianen - geïnspireerd op zijn klassieke voorganger die uit de slotfase van de ‘streamline´ periode stamt. Dat willen we best geloven, al schreeuwt het huidige concept best wel wat meer om snelheid dan de schotel van weleer. Technisch is het studiemodel gebaseerd op de in 2006 geïntroduceerde Alfa Romeo 8C. Ook Zagato is daarmee al eens in de weer geweest. Dit betekent dat zich onder de neus een potente 4.7 liter V8 bevindt met zowat 450pk en 470Nm. Middels een sequentiële zesbak en een limited-slip differentieel komt het vermogen via de achterwielen op de weg. En wat met serieproductie? Een paar exemplaren voor de happy few zitten er wel in, maar daar blijft het dan wellicht ook bij.