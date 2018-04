McLaren MP4-12C HS poseert

Door: TB

McLaren Special Operations stoomde een speciale editie klaar van de op zichzelf al redelijk fenomenale MP4-12C. De High Sport neemt enkele aerodynamische verbeteringen over die voor de GT3 racebolide werden ontwikkeld. Het gaat over een nieuwe bumper voor- en achteraan, grotere ventilatie-openingen en ditto diffuser, een aangepaste achtervleugel en specifieke velgen. De twin-turbo 3.8l V8 kreeg 75 paardekrachten meer ter beschikking. McLaren bouwde slechts vijf exemplaren en die zijn al allemaal gereserveerd. Gelukkig hadden ze wel de tegenwoordigheid van geest om, vooraleer de nieuwelingen hun vleugels mochten uitslaan, eerst even een familieportet te laten schieten. Met toestemming van Tomirri Photography kan je genieten van de erg knappe reeks in de fotospecial.