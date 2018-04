Toyota kijkt weer vooruit met FT-Bh

Door: BV

Keer op keer gunt Toyota ons op grote autoshows een blik in de toekomst. Zo ook in Genève waar zojuist het doek van de FT-Bh conceptcar heeft getrokken. De afkorting staat voor Future Toyota B-segment hybrid en geeft daarmee duidelijk zijn intenties aan.

De FT-Bh is - natuurlijk - vooral een uitstalraam voor Toyota. Dat neemt niet weg dat het studiemodel een reëel beeld geeft van wat in de nabije toekomst van het merk kan worden verwacht. Niet zozeer op het gebied van styling lijkt ons, want daarin slaat de FT-Bh wel heel erg door. Nee, vooral de aandrijflijn moet weer tot de verbeelding spreken. Zeker als je kijkt naar de CO2-uistoot van slechts 49gr/km. Die wordt behaald dankzij de 1.0 liter 2-cilinder benzinemotor met 50pk, bijgestaan door twee elektromotoren die volgens de ingenieurs ‘ten minste dezelfde - zo niet betere - prestaties leveren als die in de nieuwe Full Hybrid Yaris'. De elektrische componenten van die aandrijflijn leveren 80 pk en zouden het volgens de eerste praktijktests mogelijk maken om in stedelijke gebieden tot wel 60% van de tijd volledig elektrisch te rijden.

Toyota ook behoorlijk trots op de gewichtsbesparing die men dankzij zorgvuldig materiaalgebruik heeft weten te realiseren. Zo zijn de stoelen bijvoorbeeld extra dun en is de carrosserie opgetrokken uit licht materiaal. De FT-Bh weegt dan ook maar 782kg.