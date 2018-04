Mitsubishi Outlander is toe aan generatie 3

Door: BV

De eerste Mitsubishi Outlander zag het levenslicht in 2001. En sinds die tijd wist het merk met de Drie Diamanten er liefst 1 miljoen stuks van aan de man te brengen. Inmiddels is het tijd voor de derde incarnatie van de SUV - te zien op het Autosalon van Geneve en nog voor de jaarwisseling bij de dealers.

Opvallend; met een lengte van 4,65m, breedte van 1,80m en hoogte van 1,68m zijn de afmetingen nagenoeg identiek aan die van het huidige model. De vormgeving is wel helemaal aangepast om een indruk na te laten die eerlijk, simpel en solide is. Aan de binnenzijde moet het verblijf wat aangenamer worden door meer gebruik te maken van zacht aanvoelende kunststoffen. Het concept met vijf permanente en twee noodzitplaatsen in de koffer is wel behouden.

Europa krijgt de keuze uit een tweeliter benzinemotor met 150pk of een 2,2l diesel die 148pk en 380Nm opwekt. De eerste moet het zowaar stellen met een vijfbak en als je een automaat kiest leveren de Japanners een CVT. De diesel heeft altijd zes versnellingen, handgeschakeld of automatisch. Vierwielaandrijving is beschikbaar maar wordt niet standaard.

In 2013 krijgen we de inmiddels haast onvermijdelijke hybride achter de kiezen. Die combineert elektromotoren op beide assen met een benzinemotor. Bij lage snelheden moet de Outlander aan elektrische energie voldoende hebben voor de aandrijving. En de CO2-uitstoot mag niet meer dan 50gr/km bedragen.