VW bouwt de Porsche Boxster

Door: BV

Eigenlijk is Porsche nog steeds niet helemaal ingelijfd in het Volkswagen-concern. Die operatie zal naar verwachting pas tegen het eind van het jaar afgerond zijn. Maar intussen wordt er wel al gewerkt alsof bovenstaande een voldongen feit is. En dat betekent ook dat wanneer Porsche extra productiecapaciteit nodig heeft, die niet langer bij onafhankelijke partners wordt gezocht. Eerst moeten de VW-fabrieken op het maximum van hun krachten werken.

De nieuwe Porsche Boxster wordt gebouwd in de productiefaciliteit van het sportwagenmerk in het Duitse Zuffenhausen. Maar Porsche zal helemaal alleen niet aan de vraag van z'n kleinste telg kunnen voldoen. Daarom zal ook de VW-fabriek in Osnabrück Boxsters uitspuwen. Die faciliteit was tot 2009 overigens de thuisbasis van Karmann. Ook die is opgeslokt door VW, na zich meer dan een eeuw lang als cabriospecialist te hebben gepositioneerd.