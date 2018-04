Heimwee naar de Opel Calibra

Door: BV

Onafhankelijke ontwerper David Cardoso heeft zich weer aan een project gewaagd. In het verleden serveerde hij ons al een studie voor een Renault Alpine en een compacte monovolume van Mitsubishi.

Ditmaal neemt hij het op zich om Opel te wijzen op het potentieel van een vierpersoons tweedeurs Coupé. Die is door de designer Enigma gedoopt, knipoogt voldoende naar de Insignia om netjes binnen het gamma te passen en zou -voor een gezonde portie pret- op het onderstel van de Chevrolet Camaro geparkeerd kunnen worden. Achterwielaandrijving en een V8 dus. Zelf ziet hij de Enigma vooral als een opvolger van de Calibra, maar hij integreerde voor de goede orde ook enkele designelementen van Opel's eigen Flextreme Concept.

Het is geen geheim dat Opel in niet al te beste papieren zit en zich opmaakt voor nog maar eens een pijnlijke besparingsronde. Er wordt openlijk overwogen om fabrieken in Duitsland en Engeland te sluiten. Een nichecoupé is er dan ook geen prioriteit.