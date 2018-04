Mitsubishi Flexis doodgeboren C-MAX-rivaal

Door: BV

De enige monovolume in het gamma van Mitsubishi is de Grandis. En dat model is een zeldzame gast op Europees asfalt. Naar Europese normen is hij is immers groot (met plaats voor 7) en eerder apart vormgegeven. Bij de compacte monovolumes, van het formaat van de Ford C-Max, Citroën Picasso of Renault Scénic, daar kan je volume draaien. Dat heeft David Cardoso, de artiest van wie we eerder al de zeer futuristische Audi Hydron toonden, ook in de gaten.

In vergelijking met de Audi is Cardoso ditmaal in een zeer realistische bui. Z'n Flexis gedoopte Ford C-Max-concurrent van Mitsubishi ziet eruit alsof hij zo in productie kan. Het zal echter bij deze tekeningen blijven. De Japanners hebben momenteel geen plannen voor een compacte monovolume.