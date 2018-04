Designstudie voor nieuwe Renault Alpine

Door: BV

Over een reïncarnatie van de Renault Alpine gaan al jaren geruchten. Er passeerde zelfs al eens eerder een studie de revue, maar een echte sportwagen van Renault is er nog steeds niet. Designer David Cardoso, die we ook al kennen van de Mitsubishi Flexis en de originele Audi Hydron, wil het vuur nog even aanwakkeren door te tonen hoe een moderne Alpine eruit zou kunnen zien. Net als z'n twee vorige creaties bestaat ze enkel in de virtuele wereld.

Cardoso behoudt de structuur met middenmotor en -theoretische- achterwielaandrijving, maar pakt het slim aan. Zo is de achterkant gebaseerd op de lijnen van de Renault Dezir Concept en heeft hij bij het vormgeven van het front de Nepta Concept Car in het achterhoofd gehouden. Op die manier zou het model ook netjes in het Renault-gamma moeten passen.