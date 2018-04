En nu officieel: Audi koopt Ducati

Door: TB

De verloving is maar van korte duur gebleken, want het aangekondigde huwelijk tussen de Duitse autobouwer Audi en de Italiaanse motorfabrikant Ducati heeft zich al op 18 april en petit comité voltrokken. Zowel Ingolstadt als Bologna zien een verregaande samenwerking dus wel zitten, het is enkel nog wachten op het fiat van de bevoegde authoriteiten inzake de antitrust vrijstelling. Audi AG verwerft de waardepapieren ter zake van Investindustrial Group, wat van Ducati het derde Italiaanse merk onder de geringde vleugels maakt. Het bedrijf verwierf eerder al Lamborghini en Italdesign.

Audi, en bij uitbreiding natuurlijk de hele VW groep waaronder het ressorteert, wordt zo alweer een beetje groter en laat dat nu net de bedoeling zijn. Een motormerk toevoegen aan de portefeuille was immers al langer een wens. Daarnaast hoopt Audi ook te kunnen profiteren van Ducati's expertise inzake hoogperformante krachtbronnen en lichtgewichts-constructies. Wil dat zeggen dat een eigen Audi motorlijn op de planning staat? Wellicht niet, want net als Lamborghini heeft Ducati meer dan genoeg imago in huis om zelf de - overigens nog steeds erg goed lopende - verkoop op gang te houden. Met recht en reden: zo won het premium motormerk al menig MotoGP en Superbike kampioenschappen.