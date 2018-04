Urus is Lamborghini SUV

Door: BV

Urus, dat is de naam van de SUV die Lamborghini volgende week voorstelt op het Autosalon van Bejing en die in sneltempo - ook al geeft het bedrijf dat zelf nog niet toe - wordt klaargestoomd voor serieproductie. De details zijn nog schimmig (met een 5,2l V10 met 592pk als enige niet bevestigde element), maar de beelden zijn nu al gelost.

Dat de crossover zichzelf eerder profileert als een concurrent van de BMW X6 is geen verrassing. Lamborghini kiest voor een model met een hoge gordellijn en contrasterend smalle raampartij onder een sterk aflopende daklijn. De voor- en achterzijde zijn uiteraard gebaseerd op die van andere recente modellen terwijl de kleur dan weer erg veel weg heeft van die de Aventador J, de exotische open tweezitter die in Genève te zien was.