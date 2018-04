Eerste details Lamborghini SUV lekken uit

Door: BV

Eind deze maand stelt Lamborghini op het Autosalon van Bejing een studiemodel voor een grote SUV voor. Een select groepje trouwe klanten mocht al z'n mening geven over het model en daar zijn natuurlijk enkele details van uitgelekt.

De nieuwe SUV vertoont geen enkele overeenkomst met Lambo's terreinwaardige LM002 (foto) uit het verleden. Ambities om een verharde ondergrond te verlaten lijkt het model niet te hebben. De bodemvrijheid wordt omschreven als weinig meer dan een conventionele auto. De geheel in koolstofvezel opgetrokken koets zou een profiel hebben dat vergelijkbaar is met dat van de BMW X6, al zijn de afmetingen veeleer vergelijkbaar met die van de nog grotere Audi Q7. Het is dan ook niet ondenkbaar dat het onderstel daarvan afkomstig is.

Het zitmeubilair vertoont gelijkenissen met dat van de Sesto Elemento concept car en bestaat uit vier individuele zitplaatsen die door een hoge vaste middentunnel van elkaar gescheiden worden. Het smoelwerk zou dan weer trekken van de Murcielago hebben, wat logisch lijkt. En tenslotte wordt gesproken over een kont met vier, grote trapeziumvormige uitlaten. Wat ervan aan is weten we over enkele weken.

Lamborghini heeft zich bij de preview vooral op het uiterlijk gebaseerd. Over de techniek is niets bekend, al staat ons geld nog steeds op een 5,2l V10.