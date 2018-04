Carnaval: Eterniti Artemis

Door: BV

In het eens erg communistische China draait tegenwoordig alles om geld. En als je het hebt, moet je dat zeker laten zien. Smaak is daarbij erg subjectief en relatief onbelangrijk. Op China Auto, het nationale autosalon in het land met de langste muur ter wereld, is het duidelijk aan de parade super-SUVs te zien. Maserati schowt er de Kubang, Bentley de EXP 9 F, Lamborghini presenteert er de Urus en de piepkleine Britse autoconstructeur Eterniti stelt er de definitieve productieversie van z'n eigen SUV voor. Die heette tot op heden Hemera, maar is nu omgedoopt tot Artemis. Hij is minstens € 250.000 duur.

Wie er wat van de Porsche Cayenne van de vorige generatie in ziet, hoeft niet naar de oogarts. Want de Artemis is in essentie een verklede variant van de vorige Cayenne Turbo. En het carnavalscostuum maakt er in elk geval een aandachtstrekker van.

In de motorsteunen ligt een twin-turbo 4.8 liter V8 die 608pk en 750Nm naar de wielen stuurt. De honderd kan al na 4,5 seconden aangetikt worden terwijl niet zo veel later de topsnelheid van 290km/u wordt bereikt. Over het onderstel hoeven we ons geen zorgen te maken, dat werd ontwikkeld door een team onder leiding van Alastair MacQueen. Hij was eerder verantwoordelijk voor de Jaguar XJ220 en meerdere Le Mans-racers en heeft zijn sporen dus wel verdiend.