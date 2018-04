Jeep presenteert een draak van een Wrangler

Door: BV

Volgens de Chinese kalender is het het jaar van de draak. Voor meer autofabrikanten dan we kunnen tellen een uitgelezen kans om voor China een speciale reeks in het leven te roepen. Jeep doet het ook, met deze draak van een Wrangler.

De basis is een Wrangler Rubicon Unlimited in het zwart. En voor de gelegenheid van voor tot achter gedrapeerd in brons-gouden draken en sieraccenten. De kleur is onder meer in de grille en op de velgen terug te vinden. En zelfs onder de motorkap zit een draak. Maar in vergelijking met het interieur blijft de koets nog best bescheiden. Een sierlijstje op het dashboard blijft nog onder de radar, maar de goudkleurige glanzende zetelafwerking niet.

Voorlopig is de Wrangler Dragon nog een studiemodel, maar als de Chinezen enthousiast genoeg reageren wordt hij leverbaar. Alleen in China uiteraard.