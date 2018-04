Mercedes Viano met Maybach-allures

Door: BV

Limousines, dat is waar de Chinezen wild van zijn. Het is niet voor niets dat Audi er een lange versie van de A6 bouwt. Of BMW er zelfs een 3-Reeks met verlengde wielbasis aanbiedt. Busjes, daar hebben ze in China weinig mee. En als het aan Mercedes ligt, komt daar verandering in. Deze Viano Vision Diamond moet het tij keren. Met een aankleding waar een Maybach het schaamrood van op de lippen krijgt en beenruimte waar zelfs de grootste limousine niet aan kan tippen.

Het interieur is voorzien van twee geheel instelbare relaxzetels en heeft een aankleding waarop een stikmachine is versleten door in al het fijne leder een diamantmotief te stikken. Natuurlijk is er een champagnebar met zilveren glazen, is er een geluidssysteem van Bang & Olufsen en hangt er zo maar eventjes een 40" grote televisie in.

De buitenzijde geniet een aankleding in twee lakkleuren, crème en zwart, met een specifieke grille en lichtmetalen velgen.