Audi Q3 Jinlong Yufeng

Door: BV

Speciale reeksen moeten toch niet altijd gebaseerd zijn op bestaande productiemodellen? Audi stelt in China de Q3 Jinlong Yufeng (wat ‘gouden draak in de wind' betekent). En die is voorzien van de 2,5l vijfcilinder turbomotor die ook de RS Q3 aandrijft maar die zich nog in het conceptstadium bevindt. In elk geval is die RS Q3 goed voor een top van 250km/u en een acceleratietijd naar 100km/u van 5 en een halve tel. De gele draak is wat langzamer want Audi heeft om onduidelijke redenen 50 paarden uit de stal gelaten. Het totaal komt nu op 310 stuks.

Op de aanpassingen die de versie aan het RS-logo dankt na moet het doen met een specifieke dakdrager waarop twee kites passen, de gele lakkleur en een hoop zilverkleurige sierelementen. En binnenin zijn gele stiknaden het voornaamste wapenfeit.