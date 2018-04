BMW vindt eDrive uit

Door: BV

Vroeger was een BMW gewoon achterwielaangedreven. Punt uit. En toen kwamen er ook producten uit met vierwielaandrijving. Die moeten zich natuurlijk van de rest van het gamma kunnen onderscheiden en daarom voegde BMW een ‘X' toe aan de typenaam. De marketingafdeling wou er graag wat meer aandacht op vestigen en daarom werd die ene letter vervolgens ingeruild voor een xDrive-label dat als een statussymbool op de flank van de auto terug te vinden is. Het werkt voor quattro bij Audi, dus dan moet dat bij BMW ook kunnen, niet?

De volstrekt normale achterwielaangedreven producten uit München hebben inmiddels ook hun eigen label. Daar kleeft tegenwoordig sDrive op. En nu heeft BMW in China het derde aandrijflabel voorgesteld. Dat heet eDrive en is te vinden op de achterklep van de i8 Spyder die er in première gaat. Dat betekent niets meer of minder dan dat het model zich elektrisch kan voortbewegen. Logisch, maar tegelijk een beetje dubbel werk want dat geldt voor alle producten die het nieuwe ‘i'-submerk zal bouwen. BMW zegt dus eigenlijk twee keer hetzelfde. De marketingdictatuur wordt nog niet omver geworpen want de hippe jongens op die afdeling zijn nog aan het broeden op een vierde aandrijflabel. BMW werkt immers aan z'n eerste voorwielaangedreven modellen. Voor veel liefhebbers van het merk is dat heiligschennis, maar gelukkig zal ook daar een label de herkenbaarheid helpen. fDrive bijvoorbeeld...