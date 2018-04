Nieuwe neus voor Renault Espace

Door: AUTO55

Later dit jaar zal Renault hun vernieuwde Espace presenteren, en hoewel het volgens de Fransen om een compleet nieuw model gaat wijzen de eerste foto's slechts op een subtiele facelift.

De huidige Espace kwam al in 2003 op de markt en werd door de jaren heen mondjesmaat bijgeschaafd. Vooralsnog lijken de exterieuraanpassingen zich enkel te beperken tot de voorbumper, de grille en de koplampen. Deze designtaal is onderdeel van het nieuwe familiegezicht, dat we al terug te vinden op de Twingo.

Renault houdt voorlopig alle informatie achter, maar begin juli worden meer gegevens openbaar gemaakt. Wij houden je in ieder geval op de hoogte.