Vijf sterren is de norm

Door: TB

Koop je een koelkast met een B energielabel, dan wordt je nog nét niet persoonlijk verantwoordelijk geacht voor de opwarming van de aarde. Een A+(++) is tegenwoordig alweer de norm. En dat is een beetje gek, als je weet dat er ook een C, D, ... enzovoort label bestaat. Maar wel geheel begrijpelijk. 80% van de schaal is in wezen gewoon niet langer relevant. De EuroNCAP scores gaan dezelfde toer op, ofschoon de berekening anno 2012 weer wat werd aangescherpt. Want haal je als autobouwer niet de maximumscore van vijf sterren, dan ben je eigenlijk gewoon gebuisd. Enkel een verdwaald Europees nichemmodel of een Chinese budgetvriendelijke kruisvaarder haalt het nog in zijn hoofd om met minder huiswaarts te keren. Niet zo voor BMW, Hyundai, Peugeot en Mazda: Het onafhankelijk, onder Belgisch recht vallende instituut mocht zich andermaal uitleven op enkele van diens fonkelnieuwe wagens, en die kregen allemaal de maximum vijf sterren mee naar huis. De BMW 3 en Mazda CX-5 deden het met scores van respectievelijk 95 en 94% bijzonder goed in de rubriek volwassenenbescherming, terwijl de Hyundai i30 over de hele lijn erg hoge scores wist op te tekenen. Dat wil zeggen dat het ook met de veiligheid van ingezeten kinderen, aangereden voetgangers (nu ja) en de aanwezige veiligheidsvoorzieningen snor zit. Peugeot's nieuwe 208 tenslotte werd eveneens met de obligate cinq étoiles bekroond en dat is een primeur in het segment.