Skoda Citigo maakt prijzen bekend

Het vrolijke trio VW Up, Skoda Citigo en Seat Mii trekken ten strijde in het A-segment, wat niet onopgemerkt gebeurt. De Up hebben we intussen al meermaals aan de tand gevoeld, en binnenkort laten we zelfs een heuse Black Up op je af (afgeleid van de topversie). Maar voor we zover zijn -en zonder je meteen in de armen van VW te duwen- laat ook Skoda weten wat hun kleinste mag kosten. De VW kennen we al, die start vanaf € 9.500 in de meest kale aankeding. Skoda's Citigo zal -niet verwonderlijk- een kleinere financiële inspanning vereisen. De éénliter driecilinder met 60pk kost welgeteld € 8.780 en dat scheelt meteen een rib of twee. De Greentec met evenveel vermogen gaat vanaf € 9.150 de deur uit, die met 75pk komt op € 9.675. De 'gewone' Up met 75pk is beschikbaar vanaf € 9.305.

Dat waren de prijzen voor de driedeurs, want er biedt zich ook een vijfdeursversie aan. Het motorenaanbod blijft ongewijzigd, maar die extra deuren vragen toch een kleine meerprijs. In dezelfde volgorde: de minst krachtige mag je vanaf € 9.230 op je naam schrijven, de Greentec doet daar € 370 bovenop (in ruil voor start/stop en banden met lage rolweerstand). Voor 75pk betaal dan je minstens € 9.755 en de topper tikt af op € 10.125. Geen dure vogel dus én nog steeds goedkoper dan de basis-Up. Maar zonder de naam...