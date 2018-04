Mitsuoka Viewt Mk3 blijft klein katje

Door: BV

Mitsuoka is een piepkleine Japanse autobouwer die vooral opvalt door z'n bij tijden excentrieke koetswerkdesigns. Zo heeft het de Himiko in de catalogus staan, gebaseerd op de Mazda MX-5 maar met looks die door Morgan zijn geïnspireerd. En er is de Orochi Roadster die in de eerste plaats gewoon gek is. De afgelopen twee decennia is de Viewt echter de vaste waarde in het gamma van het bedrijf. Hij is gebaseerd op de Nissan March (dat is Micra voor u en ik) maar ziet eruit als een gekrompen Jaguar Mark II uit de sixties.

Deze week stelde Mitsuoka de derde generatie voor, gebaseerd op de jongste editie van de Micra die sinds 2010 leverbaar is. Voor het uiterlijk van de Viewt betekent dat niet zo veel. Dat lijkt nog steeds op dat van de grote kat en blijft op spiegelhuizen en deurhendels na identiek. De aandrijflijn - die is nu wel opgewaardeerd. Je kan de Viewt Mk3 alleen krijgen met een 1.2l benzine met 78pk en een CVT-automaat maar je kan wel kiezen of die de voorwielen of alle vier de wielen moet aandrijven.

Ondanks z'n bescheiden afkomst is het autootje niet echt goedkoop te noemen. De basisversie kost (omgerekend uiteraard) al € 20.500, maar wie zich laat gaan en een interieur met leder en houtinleg bestelt kan dat opblazen tot € 27.300.