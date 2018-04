Saab nog niet uitgewist

Door: TB

Voor ijzersterke verhalen, vol van suspense en intriges moet je tegenwoordig bij de Scandinaven zijn. Neem nu Saab. Het lijkt er op dat het onfortuinlijke merk na een lange faillissementsprocedure toch weer een nieuwe eigenaar heeft gevonden. Hoewel details ontbreken, wordt er alvast verheugd gereageerd in het Zweedse stadje Trollhättan. De Zweedse nieuwssite Ttele baseert hun uitlatingen op die van de burgemeester van het kleine stadje, dat vele decennia als de basis van Saab diende. De klap was voor de lokale bewoners groot toen vorig jaar bekend werd dat het Saab-verhaal definitief tot een einde leek gekomen. Ook Victor Müller had hier geen verandering in kunnen brengen. De hoop op een doorstart of overname is echter nooit opgegeven, en curatoren zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om Saab aan de man te brengen. Dat lijkt - laten we voorzichtig blijven - nu gelukt te zijn.

Hoewel burgemeester Wennerblom het niet kan bevestigen, schrijven Zweedse media dat een consortium onder de naam National Electric Vehicle Sweden ongeveer € 200 miljoen overheeft voor Saab. Het is nog even afwachten, maar de overname zou waarschijnlijk betekenen dat Saab zich helemaal toe gaat leggen op elektrische auto´s. De kans dat er nog 9-5's van de band gaan rollen is namelijk erg klein. General Motors is immers nog altijd eigenaar van meerdere Saab-rechten, waaronder die van enkele modellen. Er zal dus toestemming uit Detroit moeten komen voor een herstart van de oorspronkelijke productielijnen. En dat die er komen gaat, daar zijn we helemaal niet zeker van ... wordt - zoals steeds - vervolgd.